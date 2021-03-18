Под Волгоградом на берегу реки нашли тело пропавшего пенсионера

В причинах гибели мужчины разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В причинах смерти 66-летнего мужчины из поселка Рабочего города Волжского разбираются сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Его тело несколько дней назад обнаружили на берегу реки Ахтуба. Рядом с погибшим лежала одежда. Вероятно, мужчина сам залез в ледяную воду. А вот что сподвигло его на этот отчаянный поступок – неясно. Это предстоит выяснить.

Напомним, пенсионер ушел из дома 1 марта 2021 года. Близкие сразу же забили тревогу: это было не похоже на него. Уже 3 числа полицейские и добровольцы организовали поиски. Они опрашивали соседей, а также всех, кто жил поблизости. Была важна любая информация о возможном местонахождении волжанина.

- Следователи Среднеахтубинского МрСО проводят проверку, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.