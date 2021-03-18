Под Волгоградом машина разбилась от удара в дерево: водитель в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

От водителей на дороге требуется постоянная концентрация. Даже на неоживленных магистралях можно угодить в аварию. Накануне, 17 марта, в Волгоградской области произошло ДТП с участием одного автомобиля. В 17.50 в Городищенском районе 62-летний водитель за рулем «Hyundai Solaris» ехал в поселок Кузьмичи. На подъездной дороге мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. Растение осталось стоять, а иномарка получила серьезные повреждение со стороны капота. Пострадал и водитель. Его с травмой госпитализировали, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Добавим, всего за прошедшие сутки подразделения ГИБДД выявили 706 нарушений правил дорожного движения в Волгоградской области. Полицейские задержали 22 водителей, которые сели за руль пьяными.