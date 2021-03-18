Рейтинг безработицы: волгоградцы ищут работу полгода

Тем временем на поля зазывают мигрантов. Фото: "КП" Архив

Аналитики агентства «РИА-Рейтинг» составили рейтинг российских регионов по уровню безработицы по итогам ноября 2020 – января 2021 года. Волгоградская область оказалась в нижней половине списка - на 48-м месте. Поиски работы у волгоградцев в третьем квартале 2020 года занимали в среднем полгода, а уровень безработицы составил 6,3%.

Как отмечают аналитики количество безработных россиян за это время возросло. При этом проще всего в нашей стране найти работу в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, следом идут Санкт-Петербург и Татарстан. Москва лишь на пятом месте.

Из соседних регионов проще всего устроиться на работу в Воронежской области – у региона 14-е место в рейтинге. Следом идет Ростовская область – 28-е место, но искать работу там приходится в среднем дольше, чем в Волгограде - 6,6 месяца. На две позиции опередила наш регион Саратовская область. Астраханская область оказалась на 69-м месте, а труднее всего найти работу жителям Чечни и Ингушетии. При равных значениях уровня безработицы регион с меньшим временем поиска работы аналитики ставили на более высокую позицию.

Коронавирус и связанные с ним ограничения сильно подкосили рынок труда в Волгоградской области. По данным Волгоградстата летом 2020 года безработица выросла в 5,3 раза по сравнению с этим же периодом 2019-го.