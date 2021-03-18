Под Волгоградом похоронили умершую во время банкета известную тамаду

Фото: с личной страницы ВК Екатерины Мориной.

Накануне, 17 марта, в Волгоградской области похоронили 44-летнюю Екатерину Морину – известную ведущую. Как рассказали «КП-Волгоград» коллеги погибшей, с ней простились дважды. В девять утра в Волгограде, а сами похороны прошли в Калаче-на-Дону, где проживают близкие Екатерины. У нее остались муж и двое детей.

Напомним, тамада скоропостижно умерла 13 марта в ресторане «7 королей» в разгар банкета, который она вела. Это случилась на глазах у десятков гостей. Как говорят очевидцы, ее кожа покрылась темными пятнами, она потеряла сознание. Присутствующие пытались помочь женщине, но тщетно. Врачи даже не довезли ее до реанимации.

Все знали Екатерину как доброго, светлого и отзывчивого человека. Она к каждому мчалась на помощь. Но в последнее время, это установили следователи, женщина чувствовала недомогание. В причинах ее смерти разбираются сотрудники СУ СКР по Волгограсдкой области. Организована проверка.