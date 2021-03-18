Волгоградская полиция рассказала, как вели себя болельщики во время матча Ротор – Ростов

Фото: СК "Ротор"

17 марта на «Волгоград Арене» состоялся матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На стадион пришли 5085 болельщиков. Был большой десант фанатов из Ростова-на-Дону – несколько сотен человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, при проведении матча нарушений общественного порядка не допущено. Были задействованы более двух сот полицейских и росгвардейцев. Никто из фанов не бросал посторонние предметы на футбольный газон и не выбегал на поле, как это было во время игры сине-голубых и «Химок».

Однако болельщики «Ротора» и «Ростова» на протяжении всего матча адресовали друг другу оскорбительные кричалки. Такое поведение фанатов рассмотрит на одном из ближайших заседаний Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Рядом со стадионом кто-то из болельщиков использовал дымовую шашку Фото: Эдуард Пальгунов

А более чем за 1,5 часа до матча недалеко от «Волгоград Арены» один из болельщиков в атрибутике «Ростова» использовал дымовую шашку.