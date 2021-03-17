В астраханский суд поступило уголовное дело в отношении волгоградской экс-судьи Юлии Добрыниной

Фото: Дзержинский районный суд.

Сегодня, 17 марта, в Ленинский районный суд Астрахани поступило уголовное дело в отношении экс-судьи из Волгограда Юлии Добрыниной. Его зарегестрировали передали судье Елене Мухлаевой. 25 марта состоится заседание, на котором изберут меру пресечения для подозреваемой.

Бывшего председателя Дзержинского районного суда обвиняют по двум тяжким статьям – «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ст. 30 ч. 3) и «Мошенничество» (ст 159 ч.4). Согласно санкциям, бывшему служителю Фемиды грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 8 августа 2020 года стало известно об аресте Добрыниной в кафе «Фасоль». Именно там предприимчивая волгоградка получила часть от 20 миллионной взятки от жены криминального авторите Владимира Зубкова, который сейчас находится в СИЗО Лефортово – его обвиняют в причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области 16 ноября 2016 года. Собственно, за миллионы Добрынина пообещала освободить Зубкова.