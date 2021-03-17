В Волгограде умер настоятель храма Анатолий Гармаев

Фото: Волгоградская епархия.

Сегодня, 17 марта, не стало настоятеля храма Сорока мучеников Севастийских Бекетовского благочиния Анатолия Гармаева. Ему было 72 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии.

Напомним, что приход Сорока мучеников Севастийских появился в Волгограде 1999 году. С того момента Анатолий Гармаев и стал настоятелем храма, посвятив служению больше двадцати лет жизни. Буквально 14 марта он читал проповедь на Прощеное воскресенье, запись которой выложена на ютуб-канале «Отрада Православная». А накануне сказал слово о Великом посте. Многие любили и уважали настоятеля.

О причинах скоропостижной смерти протоирея пока ничего неизвестно. Редакция «Космомольской правды» выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал настоятеля Анатолия Гармаева.