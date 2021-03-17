На две недели изменится расписание пригородных волгоградских поездов

Фото с сайта Привжд.

В ближайшие две недели железнодорожники планируют провести плановые ремонтно-путевые работы на перегоне Колоцкий – Качалино Волгоградской области. В связи с чем, изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в данном направлении. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Плановые ремонтные работы запланированы на период с 22 марта по 3 апреля, - уточняют в Привжд.

На это время в частности, изменится расписание (время отправления и прибытия) поездов, которые ездят по маршрутам Арчеда – Волгоград-1 и обратно, а также Петров Вал – Качалино и обратно.

- Обращаем внимание пассажиров, что 24 марта (на один день) из расписания будет выведено несколько пригородных поездов, следующих по маршруту Волгоград-1 – Качалино и обратно, - добавляют в пресс-службе железной дороги.