В Волгограде суд наказал «Концессии» за негорячую воду

В последнее время у волгоградцев много претензий к тепловикам: то отопления нет из-за постоянных порывов, то вместо горячей воды течет из крана еле теплая (хотя насчитывают, как за кипяток). Вот, жильцы дома №4 по улице Елецкой устали мыться в прохладной водичке и пошли с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты управления провели замеры и подтвердили, что горячая вода подавалась жителям с температурой не выше 60 градусов. А это не соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм.

Роспотребнадзор подал в суд на ООО «Концессии теплоснабжения».

- Суд Центрального района Волгограда, заслушав доводы сторон, пришёл к выводу, что ООО «Концессии теплоснабжения» виновны и предоставляли некачественную услугу. За что компании назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

И добавляют, что постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.