В Волгоградской области самые дешевые цены на продукты в ЮФО

Только молочные продукты у нас немногим дороже, чем в соседних регионах. Фото: Алексей КОПАЕВ

Оказывается волгоградцам, которые сетуют на высокие цены в магазинах, надо бы съездить в соседние регионы для сравнения. Там, уверяют, все гораздо дороже. Вот, специалисты Волгоградстата сравнили и сделали вывод: «На 16 из 22 основных продуктов питания в нашем регионе зафиксированы самые низкие цены в Южном федеральном округе».

В частности, в Волгоградской области самые дешевые в ЮФО: картофель (30,59 рублей за кило), капуста (17,71 рублей), подсолнечное масло (112,86 рублей), сахар (44,96 рублей), мука (33,57 рублей), ржаной хлеб (47,20) и яйца (75,73 рублей).

Кроме того, у нас дешевле, чем у соседей, крупы, вермишель, баранина, куры, говядина и рыба.

И, что самое удивительное, ни по одной из 22-х позиция продуктов (которые попали в сравнительный анализ) в Волгоградской области не зафиксирована максимальная цена в ЮФО. Для сравнения, например, яйца в Крыму стоят 81 рубль за десяток, ржаной хлеб самый дорогой в Краснодарском крае – 70, 76 рублей, а кило гречки в Калмыкии стоит 100 рублей, рис там же – 91,92 рубля.

Так что мы с вами еще хорошо живем.