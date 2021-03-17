Снег с дождем и гололед: какая погода будет в Волгограде 18 марта

В четверг будет снег с дождем, гололед Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Март уже перевалил свой экватор, а настоящая весна никак не наступит. Завтра, 18 марта, в Волгоградской области снова будет зима. В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. В Волгограде и области пройдут небольшие и умеренные осадки. Это будут снег, дождь и морось. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах туман, ночью и утром гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Осторожными надо быть водителям. На дорогах образуется гололедица. Ветер завтра будет менять свое направление с юго-восточного на северо-западное. А его скорость составит 6-11 м/с.

По области в ночные часы температура воздуха будет от 0 до -5 градусов. Завтра днем 2-7 тепла. В Волгограде ночью легкий мороз в 1-3 градуса. А днем в четверг воздух прогреется до +3-5.