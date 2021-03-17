В Волгограде застройщик задолжал работникам 700 тысяч рублей

В Волгограде строителям, которые работали на компанию ООО «Комплекс «Жилстрой», пришлось буквально бороться за свои зарплаты. Фирма задолжала 35-ти сотрудникам более 700 тысяч рублей. И, если бы в дело не вмешалась прокуратура, неизвестно, сколько бы еще люди сидели без денег.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, данная строительная компания уже попадала к ним «на карандаш». Более того, ранее работодателя уже привлекали к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы. Но и после этого, он не погасил долги работникам.

- В связи с этим прокуратура завела производства по делу об админнарушении и на саму организацию, и на ее генерального директора. Только уже по другой статье, где штрафы уже побольше: юрлицам за повторное нарушение грозит до 100 тысяч рублей штрафа, директору – до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, - уточняют в ведомстве.

Материалы дела прокуратура направила мировому судье. И надо же, компания тут же нашла деньги и погасила весь долг по зарплате перед работниками.

Всего в 2020 году благодаря вмешательству прокуратуры Волгоградской области работодатели погасили долги по зарплате на сумму свыше 300 миллионов рублей: более чем 9 тысяч людей получили свои кровно заработанные деньги.