От коронавируса скончался 32-летний волгоградец

За последние сутки в Волгоградской области скончались шестеро мужчин от 32 до 73 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус не уменьшает свою смертельную угрозу. Число жертв пандемии становится только больше. 17 марта в Волгоградской области подтвердились еще 6 смертей от COVID-19. Всего же вирус почти за год убил 881 волгоградца. За последние сутки скончались шестеро мужчин, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. У пятерых из них были хронические заболевания. Однако ковид и двусторонняя пневмония оказались смертельными и для 32-летнего жителя Волгограда, который не имел других проблем со здоровьем.

Молодой волгоградец пошел в поликлинику на второй день недомогания. После обследования его направили в ковидный стационар. Но пациенту становилось только хуже. Спасти его не смогли. При первых симптомах болезни обратился за медпомощью 60-летний волжанин. Ему назначили лечение на дому, которое не помогало, как и последовавшая госпитализация. Через несколько дней после заболевания направились к терапевтам 55-ти и 69-летние жители Волжского. Медики направили их в больницы. Но даже в условиях реанимации пациентам лучше не стало.

73-летний пенсионер из Волгограда неделю лечился самостоятельно. Когда состояние стало критическим, он вызвал скорую помощь. Его привезли в госпиталь. Но было уже поздно. Спустя 6 дней после проявления вируса пошел в поликлинику 60-летний житель Михайловки. Оттуда его госпитализировали в ЦРБ, но коронавирус был сильнее стараний врачей.