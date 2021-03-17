Комитет охраны ОКН: проект консервации мельницы Гергардта рассматривается в Министерстве культуры РФ

Так сейчас выглядят руины мельницы. Фото: Олег ДИМИТРОВ

Обрушение части фронтона руин мельницы Гергардта или Грудинина в центре Волгограде вызвало волну возмущения среди горожан. К музею-заповеднику «Сталинградская битва», в ведении которого находится памятник, возникло много вопросов. На часть из них ответили в комитете охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Доступ жителей и гостей города к нему ограничен. Эти меры в первую очередь направлены на сохранение объекта, который служит символом напоминания о военном времени. В отношении объекта сотрудниками комитета регулярно проводятся мероприятия по контролю и систематическому наблюдению за его состоянием, - сообщили «КП-Волгоград» в комитете охраны объектов культурного наследия региона.

На сегодняшний день в музее разработан проект консервации мельницы Гергардта. Сейчас он находится на согласовании Министерства культуры РФ. Есть и планы на подготовку проектно-сметной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ в обрушившемся здании.

- Собственником при участии комитета разработан проект по консервации объекта, который рассматривается в Министерство культуры РФ. Кроме того, в 2020 году Министерством культуры РФ, специалистами ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и ФГУП "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" проведена комплексная оценка текущего состояния объектов культурного наследия музея "Сталинградская битва" с определением стоимости работ по ремонту и реставрации, - добавили в комитете.

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