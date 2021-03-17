Возвращение традиции: футболисты «Ротора» на домашние матчи будут выходить под песню группы «Queen»

Легендарная композиция будет настраивать футболистов волгоградской команды перед стартом домашних матчей. Фото: СК "Ротор".

«Ротору» необходимо вернуться на победный путь в Российской премьер-лиге. Иначе команда может не только застрять в зоне переходных матчей, но и опуститься ниже. Подопечным Александра Хацкевича надо наладить игру и приободриться. В волгоградском клубе решили поднимать дух игроков перед домашними матчами, вернув старую традицию. Теперь перед выходом команд на поле «Волгоград Арены» будет звучать легендарная композиция «We Will Rock You» группы «Queen». Уже сегодня, 17 марта, эта песня заиграет перед стартовым свистком встречи «Ротора» и «Ростова» в 23-м туре РПЛ.

Напомним, «We Will Rock You» уже звучала перед играми «Ротора». Композиция играла еще на Центральном стадионе перед матчами Футбольной национальной лиги в 2012-2014 годах.

- Не забыли, что нужно делать? Вместо слов «Rock You» кричим «Ротор»! – обратился волгоградский клуб к своим болельщикам.

Отметим, сегодняшний матч на «Волгоград Арене» станет 50-м для стадиона с учетом игр ФНЛ, РПЛ, чемпионата мира-2018 и финала Кубка России.

«КП» будет вести прямую онлайн-трансляцию матча «Ротор» - «Ростов».