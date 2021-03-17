Зима не уходит: волгоградцев предупредили о плохой погоде на трассах

Фото: Упрдор Москва-Волгоград

Зима не торопиться уходить из Волгоградской области. 17 марта вернулись снег с дождем. Также в регионе перепады температур от плюсовых до минусовых. А ветер дует с порывами до 15 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия могут ухудшить ситуацию на трассах. Их может засыпать снегом или сковать гололедом. Поэтому дорожников перевели в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки федеральных трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги Волгоградской области до 184 единиц техники, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожники призывают водителей не рисковать и не лихачить на магистралях. Необходимо выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники. В случае нештатных ситуаций на трассах волгоградцы могут обратиться за помощью по телефону круглосуточной диспетчерской службы 8 (8442) 50-31-22.