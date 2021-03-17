Стала известна причина смога над Волгоградом

Ветер поднял "зимнюю" пыль, да еще и дым от костров добавился - как следствие, смог над городом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 16 марта, волгоградцы обратили внимание на сильную дымку над городом. «То ли смог, то ли пыльная буря», - гадали жители областного центра, закрывая форточки в домах и квартирах. Вероятнее всего, оба этих фактора слились воедино. С одной стороны – сильный ветер, который поднял в воздух пыль и грязь, накопившуюся на улицах Волгограда за зиму, с другой – массовый пал сухой травы. В администрации Волгограда сегодня сообщили, что сейчас как раз ведется в городе контролируемый пал сухой растительности: жгут камыш и сухую растительность.

- Это делается, чтобы предупредить возникновение возгораний в период весенней уборки городских территорий, а также ландшафтных пожаров в жаркие летние месяцы, - поясняют в мэрии.

Добавляя, что все работы ведутся согласно утвержденным планам и под контролем сотрудников Комитета гражданской защиты населения и пожарной охраны. Кроме того, жгут сухостой вдали от жилых массивов и объектов инфраструктуры и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Одновременно в Волгограде идет покос сухой травы.

- За зиму сотрудники МБУ ЖКХ обработали 130 участков, общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров, - отмечают в мэрии.

И просят волгоградцев в случае разведения костров после уборки дачных участков и придомовых территорий быть предельно осторожными с огнем и не терять бдительности.

Напомним, вчера, 16 марта, из-за одного горе-агронома, который решил в ветреную погоду поджечь сухую траву, разгорелся крупный степной пожар и едва не сгорел целый состав на жд путях.