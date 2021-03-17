В Волжском иномарка протаранила грузовик с мороженым: пострадал ребенок

Виновников ДТП стал водитель легковушки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, которая произошла в Волжском 16 марта, облетела все волгоградские соцсети. На улице Нариманова там столкнулись иномарка «Лифан» и грузовик с мороженым. Столкнулись так, что от легковушки осталась лишь груда металла. Не обошлось и без пострадавших.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновником ДТП стал 41-летний водитель иномарки. Это он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Хендэ 28187» под управлением 38-летнего водителя.

- В результате аварии сам виновник ДТП и его 11-летний мальчишка-пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу, - уточняют в региональном Главке.

А в Кумылженском районе Волгоградской области ДТП спровоцировал 78-летний водитель на мопеде. Причем мопед был без номеров, а виновник аварии – без водительских прав.

- Пожилой водитель на мопеде ехал по улице Ленина в станице Кумылженской и напротив дома №87 не предоставил преимущество в движении и врезался во втречную «Ладу Веста» под управлением 51-летнего водителя. К счастью, удар был не сильный. Водителю мопеда медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался, - добавляют в ГУ МВД по региону.