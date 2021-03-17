В Волгограде закрыли еще одно кафе за нарушение ковидных правил

Коронавирус потихоньку пошел в Волгограде на спад, и жители стали расслабляться: уже не все посетители носят маски, а предприниматели не так тщательно соблюдают ковидные требования. А вот зря. Эти меры безопасности никто не отменял, и специалисты Роспотребнадзора по-прежнему наказывают нарушителей ковидного режима. Вот, на днях в Волгограде закрыли очередное кафе – как раз за нарушение ковидных требований. Как уточняют в региональном Роспотребнадзоре, владельцам кафе «Робинзон», расположенного по улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда, выдали предписание в срочном порядке провести дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

- В ходе проверки выяснилось, что в служебных помещениях (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) не проводится ежедневная влажная уборка, а контактные поверхности не моются с дезинфицирующими средствами. В связи с чем на собственника заведения - ООО «Стэфи» - завели административное дело. И суд Краснооктябрьского района постановил закрыть кафе на 14 суток до устранения нарушений, - сообщают в областном Роспотребнадзоре.