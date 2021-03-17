С 17 марта вернулись на маршрут теплоходы Волгоград-Культбаза

Фото администрации Волгограда.

С сегодняшнего дня – 17 марта – возобновили работу речные трамвайчики, которые курсируют по маршруту «Волгоград-Культбаза». Говорят, уровень воды в Волге наконец-то поднялся до нужного значения.

Напомним, что эти теплоходы запустили в начале марта, а 10-го числа приостановили работу из-за маловодья.

- К сожалению, долгое время вода не понималась выше отметки 15 сантиметров от нулевого значения, тогда как для беспрепятственного прохождения теплоходов через протоку и причаливания к остановочным пунктам «Щучий Проран» и «Культбаза» уровень воды должен был превысить отметку в 20 сантиметров, - поясняют в администрации Волгограда.

С 11 марта на Волжской ГЭС увеличили сбросы воды и постепенно гидрологическая обстановка в низовьях Волги стабилизировалась.

- Теплоходы этого маршрута, напомним, идут через русло воложки Куропатки до остановочных пунктов «Культбаза» и «Щучий проран». Отправляются они с Речного вокзала Волгограда в в 8.15 и в 15.30, в обратном направлении - в 9.30 и в 16.40, - уточняют в мэрии.

Продолжают работу речные трамвайчики по маршруту «Руднева – Сарпинский», 300-местный теплоход ОМ-152 совершает ежедневно 5 рейсов в обоих направлениях.