Поймали виновника крупного степного пожара под Волгоградом

Виновника пожара ждет немаленький штраф. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Оказывается, кпурный степной пожар, который разгорелся сегодня, 16 марта, в Калачевском районе Волгоградской области, вспыхнул не сам. И даже не от непотушенного окурка. Сухую траву специально подожгли. И сделал это местный 34-летний житель.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, после того, как пожар был потушен, эксперты ведомства искать причину и вышли на поджигателя. Вместе с участковым Калачевского района сотрудники МЧС поймали предполагаемого виновника пожара с поличным.

- По словам мужчины, днем он выжигал сухую траву на арендуемых землях, и не справился со стихией. Специализированные службы он не уведомлял о планируемых работах. Так что за нарушение правил пожарной безопасности мужчина будет привлечен к ответственности, - уточняют в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Напомним, пожар вспыхнул нескольких километрах от населенного пункта Волгодонского. Из-за сильного ветра огонь стал распространяться так стремительно, что вплотную добрался к железнодорожным путям, где стоят состав с цистернами. Лишь благодаря спасателям, пожар удалось вовремя локализовать. Два с половиной часа пожарные боролись с огнем

- Площадь пожара составила около 900 квадратных метров, - добавляют в региональном МЧС.