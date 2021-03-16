Волгоградской области выделили 70 миллионов рублей на бесплатные лекарства от коронавируса

Сегодня, 16 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому из государственного бюджета регионам выделили 2,7 миллиарда рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Волгоградская область получит из этого транша почти 70 миллионов рублей.

Напомним, что эти деньги выделяются на закупку лекарств пациентам, которые лечатся от коронавируса в амбулаторных условиях, то есть на дому под наблюдением врачей. Препараты выдают по рецепту лечащего врача. В Волгоградской области бесплатные лекарства от ковида в первую очередь получают пожилые люди, инвалиды, беременные женщины и многодетные семьи. В список входят антибиотики, противовирусные, антикоагулянты и иммуномодуляторы. Медикаменты выдаются на весь курс лечения.

Отметим, что наш регион ранее уже получил 150 миллионов на эти бесплатные лекарства из госбюджета.