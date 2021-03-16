Мэрия Волгограда планирует заработать на билбордах 146 миллионов рублей

Билборды приносят городу прибыль. И неплохую прибыль. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сайте администрации Волгограда появилось постановление, согласно которому в 2021 году мэрия планирует заработать на рекламных конструкциях не менее 146 миллионов рублей. Этот «комплексный план» подразумевает, что 78,5 миллионов рублей город получит по действующим договорам на установку и эксплуатацию билбордов, еще 4 миллиона – это штрафы и пени, которые владельцы заплатят в случае невыполнения обязательств, 41 миллион – это плата за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, и более 20 миллионов - платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным по результатам торгов, проведенных в 2021 году. А это значит, что число билбордов в Волгограде не уменьшат, а увеличат.

Помнится, в 2018 году, когда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приезжала в Волгоград, первое на что она обратила внимание – это замызганные ларьки и крупная реклама.

«Крупноформатной рекламы в городе не должно быть, только на выездных трассах! Это даже в законе прописано, а у вас что? Стоят в центре эти огромные щиты, которые уродуют облик такого красивого города», - упрекнула тогда спикер Совфеда.

Власти Волгограда пообещали, что обязательно уберут все билборды из города, но планомерно. Прошло три года, рекламных конструкций в Волгограде действительно стало меньше, но вместо старых бордов появляются новые.