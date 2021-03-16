Опровергли слухи о «заразе» в кадетском корпусе Волгограда: «Это не кишечная палочка»

Фото с сайта ВККК имени К.И.Недорубова

Сегодня, 16 марта, в областном комитете образования опровергли слухи о том, что в казачьем кадетском корпусе имени Недорубова в Волгограде ученики массово подхватили кишечную палочку, и что именно она уложила ребят на больничные койки. Уверяют, что это обычное ОРВИ.

- Все пробы на кишечную инфекцию, которые взяли у заболевших учеников кадетского корпуса, показали отрицательный результат. У сотрудников такой диагноз тоже не подтвердился, говорят в облкомобразовании.

Напомним, накануне 8 марта из кадетского корпуса имени Недорубова в больницы поступили сразу 16 учеников. Ребята, которые учились в двух классах, жаловались на рвоту и температуру. 12 марта было принято решение перевести всех остальных учеников на дистанционное обучение, здания образовательного учреждения временно закрыли. А прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания.

Сегодня из больницы выписали троих ребят, вчера –четырех учеников этого корпуса, прошлой неделе – домой отправили еще семерых.

- Часть детей еще лечат ОРВИ по домам. Занятия в казачьем кадетском корпусе имени Недорубова будут идти в дистанционном формате до конца текущей недели. Решение об организации образовательного процесса на следующей неделе будет принято дополнительно, - уточняют в облкомобразовании.