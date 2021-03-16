Разрушенный тротуар в центре Волгограда обещают обновить в 2021 году

Вот так сегодня выглядит тротуар в самом центре Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде вместе со снегом сошел не только асфальт, но и тротуарная плитка. Прогуливаясь вдоль проспекта Ленина (на участке от улицы Порт Саида до Политтеха) можно не только ноги сломать. И это самый центр города. Волгоградцы уже буквально кричат: «Где же асфальт?». «КП-Волгоград» переадресовала этот вопрос с мэрию. В администрации Волгограда успокаивают: «Все будет, как только потеплеет».

В мэрии говорят, что эту плитку укладывали 10 лет назад, потому и пришла уже в негодность. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Тротуарную плитку у дома №22 на проспекте Ленина укладывали более 10 лет назад. Да, за это время она пришла в негодность и требует замены. МБУ «Волгоградзеленхоз» уже запланировало данные работы в текущем году. Специалисты приступят к ремонту сразу после наступления благоприятных погодных условий, - уверяют в мэрии Волгограда.

Надо сказать, что тротуарная плитка, которую (в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды») уложили к мундиалю на участке от улицы Краснознаменской до улицы Симбирцева, еще держится и выглядит достойно.