36 услуг налоговой службы волгоградцы могут получить в МФЦ

Вместо отдела ФНС волгоградцы могут обратиться в МФЦ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Волгоградской области с марта 2021 года могут получить в МФЦ по месту жительства 36 видов услуг, предоставляемых налоговыми органами. Дополнительное соглашение о взаимодействии подписали МФЦ и региональное управление ФНС России. В перечень вошли все те госуслуги, которые жители сельских районов могли ранее получить в закрывающихся с 1 апреля территориальных отделах налоговой инспекции. Упразднить ведомство решило более 20 подразделений.

- Только за прошлый год в МФЦ представлено 23,5 тысячи запросов для получения услуг налоговых органов, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении ФНС России. Так что новый порядок не будет непривычным.

В МФЦ волгоградцы могут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика», встать на учет в ФНС, подать декларацию о доходах, узнать о задолженности, подать заявление о выдаче уведомления на уплату НДФЛ и имущественных налогов, о предоставлении льгот. Здесь же помогут зарегистрировать фирму, ИП и предоставят сведения из государственных реестров. Также можно сообщить в налоговую о появлении нового имущества, подать заявление на получение вычета через работодателя и не только. Организации также могут решить свои вопросы через МФЦ.