«Снег, морось и дождь»: какой будет погода в Волгограде 17 марта

Весна не спешит в Волгоград. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На календаре уже середина марта, уже и чучело Масленицы сожгли, а зима никак не хочет уходить из Волгоградской области. 17 марта 2021 года в волгоградском Гидрометцентре опять пообещали в регионе снег, морось и дождь.

В последние дни в Волгограде потеплело, и, казалось, запахло весной. Ан, нет, запахло дымом: едва сошел снег, в регионе участились степные пожары, а 16 марта Волгоград накрыла песчаная буря – ветер поднял в воздух всю пыль и грязь, скопившуюся за зиму на улицах города. Но волгоградский Гидрометцентр успокаивает: завтра эту пыль «прибьют» к земле осадки.

- Днем 17 марта в Волгограде и области ожидаются осадки от небольших до умеренных: снег, мокрый снег, морось, дождь, - перечисляют в волгоградском ЦГМС.

Но ветер не утихнет: местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. А ночью Волгоградскую область опять подморозит.

- Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов, днем – от 0 до +5 градусов, - уточняют волгоградские синоптики.