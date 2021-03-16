За сутки коронавирус убил 6 волгоградцев

Число летальных исходов в Волгоградской области выросло до 875 Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за коронавируса регулярно умирают жители Волгоградской области: число летальных исходов вот уже которую неделю варьируется от 5 до 7 случаев в сутки. И если статистика вновь заболевших снижается, то смертность держится на одном уровне. 16 марта оперативный штаб сообщил «КП-Волгоград» о новых жертвах COVID-19: их шесть, все пенсионеры с хроническими заболеваниями. Большинство из них не сразу обратились за медицинской помощью и занимались самолечением.

Среди умерших – мужчины 68 и 69 лет из Волгограда. Первый сразу же пошел к терапевту, а второй пробовал снять симптомы болезни дома. В итоге оба оказались в больницах с пневмониями, где скончались. Не выжил 66-летний житель Ленинского района, лечившийся сам три дня. 76-летняя камышанка тоже думала, что у нее не ковид: ее увезли уже в тяжелом состоянии. Также жертвами коронавируса стали 72-летняя женщина из Михайловки и 74-летний мужчина из Николаевки. И они пренебрегли советом при первых признаках недомогания звонить в поликлинику.

- При появлении симптомов вирусной инфекции не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили еще раз волгоградцам.