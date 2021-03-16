Под Волгоградом степной пожар подобрался к цистернам на железнодорожных путях

Днем 16 марта в соцсетях очевидцы выложили видео большого степного пожара, который разгорелся у поселка Мариновка Волгоградской области. На видео в небо взмывается огромный столб дыма, а огненная стена подобралась вплотную к железнодорожным путям, на которых стоит состав с цистернами.

«Сильно горит, хоть бы беды не было», - разволновались волгоградцы.

Но в ГУ МЧС по Волгоградской области успокаивают: ситуация под контролем, пожар уже локализован.

- Примерно в два часа дня поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Калачевском районе - в нескольких километрах от населенного пункта Волгодонской. Сухая трава, действительно, разгоралась стремительно, ко всему прочему ситуацию усугублял порывистый ветер. Но угрозы населенным пунктам нет. К тому же пожарные быстро потушили очаги возгораний. За час – к 15.00 – пожар был локализован, - уточнили информацию «КП-Волгоград» в пресс-службе МЧС по региону.

И спасатели еще раз напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности: не жечь сухую траву и не бросать непотушенные окурки.