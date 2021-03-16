Пять поселков Волгоградской области закрыли на карантин по бешенству

С наступлением весны в Волгоградской области все чаще фиксируют заражение бешенством у животных. За последние дни случаи бешенства подтвердили сразу в пяти населенных пунктах. Как следует из постановлений, опубликованных на сайте администрации региона, на карантин по бешенству сейчас закрыты сразу пять поселков в пяти районах.

В число неблагополучных по бешенству пунктов попали: Большовское сельское поселение Серафимовичского района, Качалинское сельское поселение Иловлинского района, рабочий поселок Чернышковский, хутор Лобакин Суровикинского района и поселок Образцы Арчединского сельского поселения Фроловского района.

Напомним, карантин по бешенству устанавливается на 60 суток. В течение этого периода на вышеуказанных территориях запрещен оборот животных и животноводческой продукции, кормов и кормовых добавок. Также в этих поселениях не разрешают проводить какие-либо ярмарки и выставки животных.