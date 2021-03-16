Пункт приема ненужных вещей открыли в Волгограде

Почти в каждом шкафу есть ненужные вещи. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде в середине марта 2021 появился новый пункт приема ненужных вещей. Отслужившие свой срок или больше не радующие горожан одежду и обувь они могут принести на парковку ТРЦ «Акварель». Ветошь отправят в приют для животных, а новые и хорошие вещи послужат другим людям, которые не в состоянии их купить.

Пункт приема ненужных вещей работает каждый день с 8.00 до 23.00 на парковке К у ТРЦ «Акварель» рядом с кольцом «добро пожаловать». Там установили специальный зеленый контейнер. Сюда можно сдать: одежду и обувь для взрослых и детей - новую и ношеную, но чистую. Можно принести и ветошь. Белье, колготки, носки – только новые с этикеткой. Нельзя сдавать: грязную одежду и обувь, дырявую обувь, ношеные носки и нижнее белье.

- Все вещи мы отсортируем и передадим для вторичного использования, - рассказали «КП-Волгоград» в ТРЦ «Акварель».

У многих волгоградцев есть масса одежды, которая только занимает место в шкафу. Вещи хорошие – выбросить жалко и отдать некому. А сколько еще всего, из чего уже выросли. Теперь есть возможность дать таким вещам вторую жизнь. Одежду и обувь в хорошем состоянии отдадут в благотворительные фонды. А ветошь заберут в приют для кошек и собак «Хвостатый дом» и хосписы Волгограда.

Это не первая экологическая акция. Сначала в ТРЦ «Акварель» решили помочь волгоградцам сдать на переработку новогодние елки. Откликнулись и воспользовались акцией более тысячи человек.