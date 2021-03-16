В Волгоградской области откроют три новые лаборатории ПЦР-исследований

В регионе наращивают число исследований на ковид. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца марта в Волгоградской области откроют еще три новые лаборатории, где будут проводить ПЦР-диагностики (на коронавирус) и другие современные виды исследований. Появятся они в Волжском, Камышине и Михайловке. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил сегодня, 16 марта, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, глава региона поручил постепенно уменьшать численность ковидных коек. К счастью, сегодня снижается не только количество новых заболевших COVID-19 в регионе, но и число тяжелых ковидных пациентов, которые нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ.

Сегодня упор будут делать на вакцинацию от коронавируса. 63 тысячи волгоградцев уже привились от ковида. Но специалисты предупреждают: период стабилизации может сохраниться еще достаточно долго. Поэтому расслабляться не стоит.

- Сегодня главное: снизить риски осложнения ситуации при прохождении следующего осенне-зимнего периода, - подчеркнул Андрей Бочаров на заседании оперштаба.