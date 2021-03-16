Экс-директор спортшколы провернул крупную аферу с госконтрактами

Следком передает дело в прокуратуру. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области завершил расследование уголовного дела о крупной махинации с госконтрактами на ремонт крыш детских садов. Трех фигурантов обвиняют по тяжким статьям: мошенничество и взятка в крупном размере.

Известно, что зачинщиком аферы стал 50-летний бывший директор спортшколы № 6 Андрей Мохов. Он связался с 40-летним бизнесменом из Москвы и предложил выгодную схему для заработка.

- Он пообещал знакомому руководителю московских строительных обществ, который участвовал в реализуемом в регионе крупном проекте по ремонту кровельного покрытия образовательных и дошкольных учреждений города, поспособствовать в заключении с ним государственных контрактов на общую стоимость более 16 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В качестве отката Мохов запросил 1,4 миллиона рублей, которые он якобы собирался передать должностным лицам. В качестве посредника выступил 42-летний приятель Мохова – экс-сотрудник правоохранительных органов Алексей Худяков. По версии следствия, он ничего не подозревал о планах Мохова. В итоге деньги ушли в карман бывшего директора спортшколы, госконтракты московский подрядчик заключил без его участия.

- Ремонт кровли детских садов и школ был проведен не полностью и крайне некачественно, процедуру приемки выполненных работ фирмы не прошли. Ремонтные работы произведены дополнительно иными организациями и в полном объеме, - добавили в следкоме.

Арбитражный суд включил подрядчика в реестр недобросовестных. Добавим, что уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Волгоградской области. В ближайшее время его направят в прокуратуру. У обвиняемых арестовали имущество на 1,5 миллиона рублей: машину, участок, счета.