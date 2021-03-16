В Волгограде суд на 243 тысячи наказал застройщика за просроченную передачу квартиры дольщику

Застройщик заставил волгоградца повременить с новосельем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Волгограде наказал застройщика, который просрочил передачу квартиры дольщику. В декабре 2016 года волгоградец заключил договор с ООО «Специализированный застройщик «Бастион» об участии в долевом строительстве. По документам, компания была обязана передать квартиру на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе не позднее сентября 2019 года. Покупатель оплатил стоимость жилья в полном объеме. Но застройщик передал квартиру только 28 февраля 2020 года – на 5 месяцев позже.

- Посчитав свои права нарушенными, истец просил взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, штраф, а также компенсацию морального вреда, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Дзержинский районный суд наказал ООО «Специализированный застройщик «Бастион». Компанию обязали выплатить дольщику 161 400 рублей неустойки и 1000 рублей компенсации морального вреда. Также застройщика оштрафовали на 81 200 рублей. Общая сумма наказания составила 243 600 рублей. Однако ответчик решил обжаловать решение. Адвокат просил снизить размер неустойки и отменить штраф. Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения постановления. Оно вступило в законную силу.