Стало известно, сколько жителей Волгоградской области получат вакцину от коронавируса

Две прививки сделали менее 40 тысяч волгоградцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на сегодня вакцинацию от коронавируса прошли более 63 тысяч волгоградцев. При этом обе прививки, которые делают с разницей в 21 день, за три месяца получили всего 39,4 тысячи человек. Стало известно, и сколько жителей Волгоградской области получат вакцину от коронавируса в 2021 году.

- Задача привить в установленные Минздравом сроки не менее 60% от взрослого населения - свыше 700 тысяч человек, - губернатор поручил оперштабу обеспечить темпы массовой вакцинации в Волгоградской области.

Пока прививки от ковида делают в 57 прививочных центрах Волгограда, Волжского, Камышина и всех районов области. Также создали 10 мобильных бригад, которые работают на удаленных территориях. Их число могут увеличить, если вакцина в регион будет поступать большими партиями. Но пока волгоградцы по месяцу и более ждут своей очереди на прививку.

Также в этом году волгоградцев будут прививать и от гриппа. Прививки планируют также для более 60% жителей.