Потратили 2 млн на ремонт целой крыши: под Волгоградом руководство ДК подозревают в халатности

Руководство ДК «Октябрь» в Ленинском районе Волгоградской области обвиняют в халатности. В 2019 году муниципальное учреждение участвовало в нацпроекте «Культура»: на реализацию программы выделили более 20 миллионов рублей. Нашли подрядчика, заключили контракты. Один из них касался ремонта крыши, стоимость – более 2 миллионов. Однако кровлю привели в порядок в 2018-м, а гарантийный срок на работы заканчивался лишь в конце 2021-го.

- Стоимость выполненных работ превысила 1 млн рублей. Гарантийный срок на данную кровлю составлял 36 месяцев и должен закончиться в октябре 2021 года. С каким-либо претензиями по качеству выполненных работ директор МБУК «ДК «Октябрь» в адрес подрядной организации не обращалась, – «рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку и направила материалы в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».