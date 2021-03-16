В Волгограде из-за футбола электрички сделают дополнительную остановку на Мамаевом кургане

Дополнительную остановку сделают две электрички Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

17 марта на «Волгоград Арене» состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Ростовом». Для удобства болельщиков, которые соберутся на футбол с южных районов города, дополнительную остановку будут делать электрички. Электропоезда будут останавливаться на остановке Мамаев курган перед матчем и после его завершения.

Электричка №6418 по маршруту «Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская» отправится в путь в 15.43. На Мамаевом кургане она будет в 16.48. На конечную станцию они приедет в 17.06. Электропоезд № 6736/6735, который следует из аэропорта до станции «Шпалопропитка», уходит по маршруту в 19.57. На остановке «Мамаев курган» он заберет болельщиков в 20.22. Прибытие на станцию «Шпалопропитка» - в 21.20, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Напомним, матч между «Ротором» и «Ростовом» начнется в 18.00. «КП» дает прогноз на противостояние южных команд.