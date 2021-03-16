Андрей Бочаров о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области: «Нужно продлить действие наиболее эффективных профилактических мер»

Прирост заболевших на сегодня вдвое меньше, чем в декабре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 16 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. Среди поставленных задач на ближайшее время – увеличение темпов вакцинации от COVID-19, тестирование призывников, открытие трех новых лаборатории для ПЦР-исследований, строительство инфекционного госпиталя в Камышине и поддержка пострадавшего бизнеса. А вот снимать карантинные ограничения по коронавирусу власти пока не торопятся.

Пока ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стабилизировалась. Прирост заболевших вдвое меньше, чем на пиковых значениях декабря. Однако, по прогнозам специалистов, такой уровень заболеваемости могут фиксировать еще долго. А осенью может нагрянуть новая волна ковида.

- В этой связи необходимо: во-первых, сохранить достаточно высокий уровень настороженности и продлить действие наиболее эффективных профилактических мер, - заявил на заседании оперштаба губернатор Андрей Бочаров. - Во-вторых, максимально оперативно, качественно и эффективно реализовать задачу по созданию коллективного иммунитета на территории Волгоградской области.