«Жаловалась на недомогание»: подробности о смерти волгоградской тамады на банкете

Фото: личная страница ВК Екатерины Мориной.

Внезапная смерть 44-летней Екатерины Мориной для всех, кто ее знал, стала настоящим ударом: популярная ведущая свадеб и юбилеев из Волгограда была активной, отзывчивой и всегда на позитиве. Но 13 марта прямо в разгар банкета, который она вела в ресторане в Советском районе, тамада вдруг упала и скончалась. Ее даже не довезли до реанимации. Следственный комитет Волгоградской области сразу же организовал проверку по факту гибели женщины.

Известно, что в день трагедии на мероприятии был и супруг Екатерины – Евгений. Он обеспечивал музыкальное сопровождение на празднике. Очевидцы рассказали, что еще до приезда врачей на теле погибшей появились темные пятна.

- Для установления причины смерти погибшей ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Как пояснили родственники, незадолго до трагедии женщина жаловалась на общее недомогание, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.