Болельщики «Ротора» не смогли выбрать лучшего игрока команды в матче с «Уралом»

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» не радует своих болельщиков. В 22-м туре Российской премьер-лиги команда в Екатеринбурге со счетом 0:1 проиграла местному «Уралу». При этом сине-голубые за 90 минут встречи не нанесли не одного удара в створ ворот соперников. Правда, было попадание в перекладину. Но каркас не считается створом ворот. После матча волгоградский клуб у себя в соцсетях провел опрос по выбору лучшего игрока «Ротора» в матче с «Уралом». Поклонники сине-голубых не нашли футболистов, которые достойно проявили себя на «Екатеринбург Арене». Зато они отметили волгоградский фан-сектор.

- Вы смеетесь? Болельщики-лучший игрок! Любовь волгоградцев к футболу не убить никаким «Ротором»...

- Двенадцатый игрок – болельщики.

- Если б давали очки за активность болельщиков, мы бы претендовали на чемпионское звание.

- Выбрать особо некого, если только вратарь Чондрич.

Такие комментарии оставляли поклонники «Ротора» в социальных сетях. И тогда клуб решил назвать лучшими в матче именно своих болельщиков. Выездной сектор – лучший в матче «Урал» – «Ротор», сообщила пресс-служба сине-голубых. Путь более чем в 1700 километров от Волгограда до Екатеринбурга проделали более 60 фанатов, которые при уральском морозе изо всех сил поддерживали свою команду. Но футболисты не смогли ответить взаимностью и не показали хорошую игру.

Шанс реабилитироваться у команды Александра Хацкевича будет уже в среду, 17 марта. «Ротора» в 18.00 на «Волгоград Арене» примет «Ростов». «КП» дает прогноз на эту встречу.