Нуждается в медпомощи: под Волгоградом ищут 42-летнюю женщину

42-летняя жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области Ирина Лазарева пропала 14 марта: как рассказали близкие, она ушла из дома и не вернулась. С того дня о женщине ничего неизвестно. Жители хутора Старенького, где проживала Ирина, тоже ее не видели. К поискам подключились правоохранители и добровольцы. Женщину ищут по приметам, ориентировку в соцсетях распространяют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: Лиза Алерт.

- У нее каштановые волосы, карие глаза, рост 170 сантиметров. Ирина была одета в серое пальто до колен с оранжевой молнией, синий велюровый костюм, черные сапоги. Помогите найти человека!

Если вам что-то известно о возможном местонахождении Ирины Лазаревой, просьба незамедлительно сообщить об этом по номеру «112» или 8(800)-700-54-52. Любая информация может оказаться крайне важной. Добавим, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.