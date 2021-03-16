Дело экс-главы волгоградского следкома Музраева затягивается минимум до июня

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В настоящий момент экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев знакомится с выдвинутыми в его адрес обвинениями. У него и его защитников впереди несколько месяцев - под арестом генерал пробудет минимум до 10 июня 2021 года, тогда как заключили подозреваемого в деле о поджоге дома губернатора 11 июня 2019 года. В СИЗО Лефортово Музраева продержат два года. Об этом «КП-Волгоград» 16 марта рассказал адвокат Владимир Семенцов. По его словам, дело затягивается.

- Пока мы не видим в деле никаких доказательств вины моего подзащитного. Нам стало известно, что за ним полтора года до ареста вели прослушку, - говорит Владимир Семенцов, подчеркивая, что на это требуется разрешение. - Михаил Музраев тоже внимательно изучает все детали. Чувствует себя отлично, он – неунывающий боец.

Напомним, Музраева обвиняют по статьям 205 УК РФ (пункт «а» часть 2) «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (часть 1) и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» (часть 1).