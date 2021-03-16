На трассе в Волгоградской области массовая авария произошла из-за уснувшего водителя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 15 марта, на федеральной трассе в Волгоградской области произошла массовая авария. В 21.15 в Суровикинском районе 35-летний мужчина из Алтайского края за рулем «ВАЗ-21074» допустил очень страшную ошибку – уснул за рулем. «Семерка» выехала на встречную полосу, где машина влетела в фуру «Volvo» с прицепом. Ею управлял 31-летний водитель из Нижегородской области, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. От столкновения с большегрузом «ВАЗ» отбросило в «Hyundai Elantra», за рулем иномарки был 55-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия с различными травмами госпитализировали 46-летнего пассажира «Hyundai».

ДТП в Ворошиловском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде днем в понедельник авария произошла по вине неопытного водителя. 18-летний парень за рулем «Chevrolet Cruze» в Ворошиловском районе поворачивал налево с улицы Профсоюзной на Козловскую. Водитель не убедился в безопасности проезда и столкнулся с машиной «Skoda Rapid», которая ехала во встречном направлении. Скорая помощь увезла в больницу 62-летнего водителя «Skoda».