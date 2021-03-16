В Волгограде скончался Заслуженный врач РФ Николай Пасечник

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгограде перестало биться сердце Заслуженного врача Российской Федерации, экс-главного врача больницы №18 Николая Пасечника. Его не стало 14 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни. Под его руководством выросло не одно поколение врачей, для которых он был мудрым наставником и примером в профессии.

Николай Пасечник родился 18 октября 1938 года. Он окончил медицинский институт в 1968-м. После начал работать врачом-неврологом, а в 1975 году возглавил больницу №18. Он руководил учреждением на протяжении 28 лет. За свою добросовестную работу Николаю Васильевичу было присвоено не только звание Заслуженный врач РФ. Он также был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Коллеги навсегда запомнят его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность и высокие душевные качества. А для жителей Дзержинского района это был народный доктор, который всегда был готов прийти на помощь, рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

Похоронят Николая Пасечника 16 марта в 15:50 на Димитриевском кладбище Волгограда.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Николая Пасечника.