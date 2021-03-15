Волгоградская область просит у государства денег на ремонт 22 аварийных мостов

Не секрет, что в Волгоградской области много мостов, которые в срочном порядке нуждаются в ремонте. Самостоятельно региональная казна такие затраты не потянет. Сейчас формируется перечень искусственных сооружений, которые попадут в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы». Волгоградские власти подали заявки на ремонт 5 путепроводов и 22 аварийных моста в регионе, Волгограде и Волжском.

В список «претендентов» на ремонт попали:

- реконструкция с устройством путепровода на 3-й Продольной магистрали и путепроводная развязка на пересечении дороги Большие Чапурники - Червленное (п.Канальная) и железной дороги Горнополянский –Канальная; мосты через реку Щелкан и реку Медведица в Жирновском районе; мост через ерик Яровой в Ленинском районе; мост через ВДСК, через реку Бузулук в Еланском: через реку Кардаил в Новониколаевском районе; через ерик Калинов в Ленинском районе; путепроводы №№ 1 и 2 через жд пути на улице Александрова в Волжском и другие.

- До 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 миллиардов рублей на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов и еще около 90 миллиардов рублей - на строительство 121 путепровода, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Также известно, что в 2021 году в Волгоградской области отремонтируют 25 участков региональных трасс общей протяженностью 290 километров.