Дорогу по мосту Волжской ГЭС на пять месяцев закроют для грузовиков

Фото администрации ВО.

Чтобы не создавать пробки и снизить нагрузку на мост во время ремонтных работ, дорогу по Волжской ГЭС закроют для большегрузов. Ограничения вводятся с 1 апреля по 30 августа 2021 года для грузовиков весом более 3,5 тонн. Их, если и будут пропускать, то только по ночам.

- Запрет на передвижение большегрузных машин по мосту ГЭС будет действовать в указанный период ежедневно с 6.00 до 23.00, - уточняют в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.

Как поясняют специалисты, тяжелые грузовики оказывает негативное влияние на технологический процесс во время проведения ремонтных работ.

Для информирования водителей перед мостом Волжской ГЭС установят дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Контролировать соблюдение этого требования будет полиция Волжского.

- Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам, следить за дорожными знаками и заранее планировать маршруты передвижения, чтобы не создавать пробки, - обращаются к водителям в администрации Волжского.

Напомним, что на мостовом переходе Волжской ГЭС уже третий год идет масштабный ремонт. До конца 2021 года его должны полностью завершить и сдать обновленный мост в эксплуатацию.