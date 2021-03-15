В Волгограде провели уникальные операции на сердце с применением экстремально низких температур

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В клинике №1 ВолгГМУ провели сразу три уникальные операции на сердце. Уникальность их состоит в том, что пациентам, страдающим нарушением ритма сердца, имплантировали кардиомонитор, при этом сделали это без разрезов, а, используя новейшую технологию, так называемую, криоабляцию (когда операция проходит с использованием экстремально низких температур).

«Все три пациента страдали пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Им выполнена расширенная криоабляция устьев легочных вен. Больным имплантировали кардиомонитор, который сможет контролировать нарушения ритма сердца», - поясняет главный врач клиники, доктор медицинских наук, профессор Елена Зюбина.

Надо сказать, что фибрилляции предсердий – опасное заболевание, и не всегда его можно лечить медикаментозно. Криоабляция – самый эффективный и безопасный способ лечения нарушений сердечного ритма. Преимущество его в том, что оперативное вмешательство происходит без разрезов: кардиомонитор внедряется через прокол в артерии. После такой операции человек быстро восстанавливается.

Провели уникальные операции два волгоградских врача - сердечно-сосудистые хирурги клиники №1 Владимир Уфимцев и Иляс Тазбиев, а руководил процессом заведующий кардиохирургическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Владимир Слободяник.