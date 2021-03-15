В аварии на перекрестке в Волгограде перевернулся автомобиль и пострадал человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня, 15 марта, на севере Волгограда. Около 16.00 авария произошла в Тракторозаводском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 30-летний водитель за рулем «Renault Logan» ехал по улице Атласова со стороны проспекта Ленина по направлению к улице Еременко. На перекрестке с улицей Салтыкова-Щедрина иномарка не уступила дорогу машине «ВАЗ-2107». У отечественной легковушки было преимущество движения. От сильного столкновения «семерка», которой управлял 49-летний мужчина, опрокинулась на крышу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 30-летний пассажир автомобиля «ВАЗ». Ему оказали медицинскую помощь. На месте аварии продолжает работать следственно-оперативная группа и наряды городской ГИБДД.