Полиция задержала пятерых таджиков, поставлявших героин из Москвы в Волгоград

В машине таджиков нашли полтора кило героина, который они везли из столицы для продажи в Волгограде и области. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция пресекла канал поставки в Волгоград героина. Наладили поставки наркотика из Москвы в Волгоград граждане Таджикистана. В ходе спецоперации задержали пятерых участников наркотрафика.

Началось все с задержания двух таджиков, которые везли «товар» из столицы в Волгоград. Гаишники остановили машину на посту ДПС в Городищенском районе. При осмотре нашли тайник под рычагом коробки передач, в нем порошок. Ещё один тайник в обшивке крыши в салоне автомобиля помогла найти служебно-розыскная собака. Порошок отправили на экспертизу, которая и показала, что это героин. В двух пакетах было более полутора килограммов.

- Сыщики установили, что задержанные таджики выполняли роль поставщиков героина для сбыта в Волгограде и области. В тот же день в Ворошиловском районе сотрудники наркоконтроля регионального Главка задержали и получателей этой партии – еще двух граждан Таджикистана 23 и 25 лет. На следующий день вместе коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России волгоградские полицейские вышли на поставщика наркотиков. Им оказался 30-летний гражданин Таджикистана. Для его задержания волгоградские оперативники и бойцы спецподразделения полиции «Гром» выезжали в Московскую область. Его уже доставили в Волгоград для проведения следственных действий, - рассказывают в региональном Главке.

Все пятеро таджиков уже сознались в содеянном. На них завели уголовное дело и взяли под стражу.