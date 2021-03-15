Мосты и дороги Волгоградской области готовят к паводку

На случаи "большой воды" дорожники заготовили инертные и пиломатериалы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К середине марта в Волгоградскую область наконец-то добралась весна: на улице потеплело, а весеннее солнышко активно топит остатки снега. Также активно в реках поднимается уровень воды, поэтому паводок стал главной темой на заседаниях всех уровней власти. В администрации региона уже отчитались о готовности к «большой воде», сегодня, 15 марта, рассказали о подготовке к паводку и в подведомственнм Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Говорят, по предварительным данным региональных Центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Волгоградской области опасных паводковых явлений не предвидится, но лучше быть готовыми ко всему. Поэтому уже начали осмотр всех дрог расположенных в низинах и рядом с водоемами, мостовых сооружений и водопропускных труб.

- Для оперативного реагирования на угрозы подтоплений участков дорог и мостов подготовлены 72 бригады (в том числе 25 в Волгоградской и 8 в Ростовской областях). Для ликвидации последствий возможных ЧС заготовлено почти 20 тысяч кубометров инертных и пиломатериалов (в том числе, порядка 12 тысяч кубометров в Волгоградской области), - сообщают в дорожной организации. – На некоторых трассах специалисты уже проверили все мосты, на тыльных сторонах опор, где есть риски подтоплений, нанесли мерные рейки для отслеживания изменений уровня воды. От снега и наледи уже очищены водосбросные лотки на откосах, а также водопропускные трубы.